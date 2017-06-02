Погода на вихідні: в Україні очікується сильне нічне похолодання (карта)
Згідно з даними Погода УНІАН, цими вихідними в Україні без опадів, у суботу похолодає.
У столиці в суботу без опадів, температура повітря вночі +7°, вдень +19°. У неділю хмарно з проясненнями, +16°...+25°.
У Львові завтра хмарно з проясненнями, вночі +9°, вдень +22°. У неділю сонячно, +15°...+27°.
В Україні сьогодні без опадів, на півдні до +26° (карта)
У Луцьку в суботу вночі +8°, вдень +20°, без опадів. У неділю вночі +12°, вдень +26°, ясно і без опадів.
У Вінниці в суботу мінлива хмарність, температура повітря +8°...+21°. У неділю до +26°, без опадів.
Одеситам на вихідних обіцяють мінливу хмарність. У суботу температура вночі +15°, вдень +29°. У неділю +13°...+26°.
У Харкові в суботу хмарно з проясненнями, температура вночі +6°, вдень +18°. У неділю +10°...+21°, без опадів.
У Дніпрі в суботу хмарно з проясненнями. Температура вночі +9°, вдень +21°. У неділю без опадів, температура повітря +12°...+23°.
У Сімферополі завтра мінлива хмарність, +9°...+25°. У неділю +11°...+26°, сонячно.
Жителям Маріуполя обіцяють на суботу невелику хмарність, температура вночі +9°, вдень +22°. У неділю без опадів, температура до +23°.
У Краматорську в суботу хмарно, температура вночі +6°, вдень +19°. У неділю температура до +21°, без опадів.
У Сєвєродонецьку завтра хмарно з проясненнями, температура вночі +8°, вдень +19°. У неділю +9°...+21°, без опадів.
Погода на курортах
У Буковелі в суботу невелика хмарність, температура до +19°. У неділю без опадів, вночі +7°, вдень +22°.
У Моршині на Львівщині в суботу хмарно, вночі +7°, вдень +23°. У неділю без опадів, вночі +16°, вдень до +29°.
У Трускавці у суботу мінлива хмарність, температура до +22°. У неділю температура вдень +28°, без опадів.
У Сваляві завтра без опадів, +24°, у неділю хмарно з проясненнями, температура повітря +14° ...+26°.
У Затоці в суботу сонячно, температура вночі +14°, вдень до +25°. У неділю без опадів, +24°.
У Бердянську на вихідних очікується сонячна погода, у суботу температура +8° ...+22°, у неділю до +23°.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+25°... +11°
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Дніпро+34°... +20°
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Донецьк+34°... +17°
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Житомир+25°... +12°
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Запоріжжя+34°... +21°
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Івано-Франківськ+16°... +9°
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Київ+29°... +14°
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Кіровоград+34°... +18°
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Луганськ+34°... +17°
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Луцьк+16°... +10°
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Львів+14°... +10°
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Миколаїв+33°... +20°
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Одеса+33°... +19°
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Полтава+32°... +19°
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Рівне+18°... +9°
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Сімферополь+33°... +18°
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Суми+31°... +18°
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Тернопіль+18°... +9°
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Харків+32°... +21°
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Херсон+33°... +20°
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Хмельницький+20°... +8°
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Черкаси+33°... +17°
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Чернігів+29°... +13°
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Чернівці+21°... +11°