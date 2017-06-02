Погода на вихідні: в Україні очікується сильне нічне похолодання (карта)

Згідно з даними Погода УНІАН, цими вихідними в Україні без опадів, у суботу похолодає.

Ілюстрація / REUTERS

У столиці в суботу без опадів, температура повітря вночі +7°, вдень +19°. У неділю хмарно з проясненнями, +16°...+25°.

У Львові завтра хмарно з проясненнями, вночі +9°, вдень +22°. У неділю сонячно, +15°...+27°.

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У Луцьку в суботу вночі +8°, вдень +20°, без опадів. У неділю вночі +12°, вдень +26°, ясно і без опадів.

У Вінниці в суботу мінлива хмарність, температура повітря +8°...+21°. У неділю до +26°, без опадів.

Одеситам на вихідних обіцяють мінливу хмарність. У суботу температура вночі +15°, вдень +29°. У неділю +13°...+26°.

У Харкові в суботу хмарно з проясненнями, температура вночі +6°, вдень +18°. У неділю +10°...+21°, без опадів.

Прогноз на 3 червня / УНІАН

Прогноз на 4 червня / УНІАН

У Дніпрі в суботу хмарно з проясненнями. Температура вночі +9°, вдень +21°. У неділю без опадів, температура повітря +12°...+23°.

У Сімферополі завтра мінлива хмарність, +9°...+25°. У неділю +11°...+26°, сонячно.

Жителям Маріуполя обіцяють на суботу невелику хмарність, температура вночі +9°, вдень +22°. У неділю без опадів, температура до +23°.

У Краматорську в суботу хмарно, температура вночі +6°, вдень +19°. У неділю температура до +21°, без опадів.

У Сєвєродонецьку завтра хмарно з проясненнями, температура вночі +8°, вдень +19°. У неділю +9°...+21°, без опадів.

Погода на курортах

У Буковелі в суботу невелика хмарність, температура до +19°. У неділю без опадів, вночі +7°, вдень +22°.

У Моршині на Львівщині в суботу хмарно, вночі +7°, вдень +23°. У неділю без опадів, вночі +16°, вдень до +29°.

У Трускавці у суботу мінлива хмарність, температура до +22°. У неділю температура вдень +28°, без опадів.

У Сваляві завтра без опадів, +24°, у неділю хмарно з проясненнями, температура повітря +14° ...+26°.

У Затоці в суботу сонячно, температура вночі +14°, вдень до +25°. У неділю без опадів, +24°.

У Бердянську на вихідних очікується сонячна погода, у суботу температура +8° ...+22°, у неділю до +23°.

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