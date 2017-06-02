У Києві оголосили штормове попередження
До кінця доби 2 червня у столиці очікується сильний вітер.
Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).
У Києві сьогодні вдень до +22°, без опадів
"За даними Укргідрометцентру, в найближчу годину з утриманням до кінця доби 2 червня по Києву пориви вітру 15-20 м/с", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, цими вихідними в Україні без опадів, у суботу похолодає.
У столиці в суботу без опадів, температура повітря вночі +7°, вдень +19°. У неділю хмарно з проясненнями, +16°...+25°.
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