У Києві оголосили штормове попередження

До кінця доби 2 червня у столиці очікується сильний вітер.

У Києві очікується сильний вітер / rtcg.me

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

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"За даними Укргідрометцентру, в найближчу годину з утриманням до кінця доби 2 червня по Києву пориви вітру 15-20 м/с", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, цими вихідними в Україні без опадів, у суботу похолодає.

У столиці в суботу без опадів, температура повітря вночі +7°, вдень +19°. У неділю хмарно з проясненнями, +16°...+25°.