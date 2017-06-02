Вулкан Ключевський на Камчатці викинув стовп попелу на висоту до 6 кілометрів

14:31, 2 червня 2017
771
0

Вулкан Ключевський на Камчатці (РФ) викинув попіл на висоту до 6 кілометрів над рівнем моря.

Ілюстрація / Reuters
Ілюстрація / Reuters

Про це повідомили в Камчатській групи реагування на вулканічні виверження, передає ТАСС.

Виверження вулкана Камбальний на Камчатці завершилося – вчені

"Вулкан викинув попіл на висоту до 6 км над рівнем моря. Шлейф відносить в південно-західному напрямку. Його протяжність склала 190 км", - йдеться в повідомленні.

За даними управління МНС Росії по Камчатському краю, загрози випадання попелу немає, оскільки шлейф відносить у бік від населених пунктів.

Нагадаємо, у понеділок, 30 травня, в японській префектурі Кагосіма сталося потужне виверження вулкана Сакурадзіма.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
На заході України очікується підвищення рівнів води в річках На заході України очікується підвищення рівнів води в річках
В Києві сьогодні похолодає і пройде дощ з грозою, температура до +29° В Києві сьогодні похолодає і пройде дощ з грозою, температура до +29°
На заході України сьогодні похолодає, місцями пройдуть дощі, на сході до +34° (карта) На заході України сьогодні похолодає, місцями пройдуть дощі, на сході до +34° (карта)
У Києві завтра пройде дощ з грозою, температура до +29° У Києві завтра пройде дощ з грозою, температура до +29°
Літнє сонцестояння в Британії: тисячі людей зібралися біля Стоунхенджа (фоторепортаж) Літнє сонцестояння в Британії: тисячі людей зібралися біля Стоунхенджа (фоторепортаж)
Гроза, місцями град і шквальний вітер: перед вихідними дощі накриють майже всю Україну Гроза, місцями град і шквальний вітер: перед вихідними дощі накриють майже всю Україну
Торнадо у вигляді хобота слона: в мережі показали унікальні кадри смерчу в Колорадо (фото, відео) Торнадо у вигляді хобота слона: в мережі показали унікальні кадри смерчу в Колорадо (фото, відео)

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 21 °
Хмарно, невеликий дощ
Погода Стерлінг
93 %
749 мм
6.0 м/с
98 %
Стрічка новин