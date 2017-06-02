Вулкан Ключевський на Камчатці викинув стовп попелу на висоту до 6 кілометрів

Вулкан Ключевський на Камчатці (РФ) викинув попіл на висоту до 6 кілометрів над рівнем моря.

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Про це повідомили в Камчатській групи реагування на вулканічні виверження, передає ТАСС.

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"Вулкан викинув попіл на висоту до 6 км над рівнем моря. Шлейф відносить в південно-західному напрямку. Його протяжність склала 190 км", - йдеться в повідомленні.

За даними управління МНС Росії по Камчатському краю, загрози випадання попелу немає, оскільки шлейф відносить у бік від населених пунктів.

Нагадаємо, у понеділок, 30 травня, в японській префектурі Кагосіма сталося потужне виверження вулкана Сакурадзіма.