На півдні Китаю готуються до повеней і зсувів

15:31, 2 червня 2017
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У п'ятницю, 2 червня, у Китаї оголосили "синє" попередження у зв'язку зі зливовими дощами, які накриють південні райони країни найближчими днями.

Ілюстрація / Reuters
Ілюстрація / Reuters

Сильні дощі пройдуть з п'ятниці на суботу в частині районів Гуансі-Чжуанському автономному районі, у провінціях Цзянсі, Гуандун, Фуцзянь і Юньнань, передає Xinhua з посиланням на Національний метеорологічний центр.

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У деяких районах проливні дощі будуть супроводжуватися грозами або градом.

Місцева влада має підготуватися до атмосферного фронту, відключити електропостачання в небезпечних районах, а також бути готовими до повеней і зсувів.

У Китаї прийнята чотирирівнева система оповіщень про несприятливі погодні умови, в якій найвищий рівень небезпеки позначається червоним кольором, за ним ідуть оранжевий, жовтий і синій.

Нагадаємо, у результаті повені в Гуансі-Чжуанському автономному районі Китаю загинули семеро людей.

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