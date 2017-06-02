В Індонезії стався землетрус магнітудою 5,0

16:14, 2 червня 2017
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У п'ятницю, 2 червня, в Індонезії стався землетрус магнітудою 5,0.

В Індонезії стався землетрус / nusadinusa.co.uk
В Індонезії стався землетрус / nusadinusa.co.uk

Про це повідомляє Геологічна служба США.

У Туреччині стався потужний землетрус

Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 26 км на північний захід від населеного пункту Касігунку (Kasiguncu). Осередок землетрусу залягав на глибині 10,0 км.

Інформації про потерпілих і руйнування на даний момент не надходило.

Нагадаємо, вісім людей загинули, ще 23 отримали травми в результаті землетрусу магнітудою 5,5, який стався в Синьцзян-Уйгурському автономному районі Китаю.

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