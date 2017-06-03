У Петербурзі на смерть замерзла жінка

Лікарі діагностували переохолодження важкого ступеня.

Допомогти пацієнтці не змогли: до семи ранку вона померла / фото УНІАН

У Петербурзі медики не встигли врятувати літню жінку. Доставлена в лікарню пенсіонерка 2 червня померла від холоду. Про це повідомляє Фонтанка.

Жінку 70-75 років з зупинки біля будинку №71 по Заневскому проспекту карета швидкої допомоги забрала в районі половини шостого ранку. Лікарі діагностували переохолодження важкого ступеня. Допомогти пацієнтці не змогли: до семи ранку вона померла.

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Літо, яке почалося в місті на Неві з негоди вже встигло відзначитися шквалистим вітром, який повалив кілька дерев, і опадами. Увечері в четвер, 1 червня, в різних районах міста пішов град, подекуди- і сніг. Предштормове попередження зберігається в Петербурзі третій день.

Раніше повідомлялося, що у другий день літа в Москві і Санкт-Петербурзі випав сніг.