Рятувальники попереджають про пожежну небезпеку в Україні

Рятувальники закликають громадян дотримуватися правил пожежної безпеки під час перебування в лісах, парках і на відкритих територіях.

Надзвичайний рівень пожежної небезпеки збережеться в дев'яти областях України / facebook.com/MNSKyiv

Сьогодні і завтра зберігатиметься надзвичайний рівень пожежної небезпеки у дев’яти областях України.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

«5-6 червня у Харківській, Луганській, Донецькій, Дніпропетровській, Полтавській, Кіровоградській, Черкаській та у більшості районів Одеської та Миколаївської областей надзвичайний рівень пожежної небезпеки», - йдеться у повідомленні.

Читайте також У Києві на автостоянці сталася пожежа: вщент згоріли три автомобілі (фото)

В ДСНС закликають громадян дотримуватися правил пожежної безпеки під час перебування у лісах, парках, на відкритих територіях та не провокувати виникнення пожеж в екосистемах.

Як повідомляв УНІАН, в Петербурзі 2 червня смерть замерзла жінка.