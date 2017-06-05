Рятувальники попереджають про пожежну небезпеку в Україні

11:16, 5 червня 2017
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Рятувальники закликають громадян дотримуватися правил пожежної безпеки під час перебування в лісах, парках і на відкритих територіях.

Надзвичайний рівень пожежної небезпеки збережеться в дев'яти областях України / facebook.com/MNSKyiv
Надзвичайний рівень пожежної небезпеки збережеться в дев'яти областях України / facebook.com/MNSKyiv

Сьогодні і завтра зберігатиметься надзвичайний рівень пожежної небезпеки у дев’яти областях України.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

«5-6 червня у Харківській, Луганській, Донецькій, Дніпропетровській, Полтавській, Кіровоградській, Черкаській та у більшості районів Одеської та Миколаївської областей надзвичайний рівень пожежної небезпеки», - йдеться у повідомленні.

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В ДСНС закликають громадян дотримуватися правил пожежної безпеки під час перебування у лісах, парках, на відкритих територіях та не провокувати виникнення пожеж в екосистемах.

Як повідомляв УНІАН, в Петербурзі 2 червня смерть замерзла жінка.

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