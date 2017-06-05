Синоптики попереджають українців про грози і сильні дощі в понеділок

В деяких областях можливий град.

В Україні прогнозують зливи та грози / Ілюстрація Reuters

Найближчим часом та до кінця дня 5 червня у західних, північних та Вінницькій областях очікуються грози, місцями пориви вітру та шквали 15-20 м / с, місцями град. Про це повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій з посиланням на Укргідрометцентр.

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Згідно з повідомленням, у Закарпатській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській, Хмельницькій та Тернопільській областях очікуються сильні дощі.

У Києві в другій половині дня і ввечері очікуються грози, в найближчі години і до кінця доби - пориви вітру та шквали 15-20 м / с.