В Україну йде справжня літня спека - синоптик

У вівторок в більшості областей стовпчик термометра підніметься вище +25.

В Україні починається спекотна погода / фото: УНІАН

У вівторок та середу в Україні суттєво потеплішає. Про це у своєму Facebook повідомляє синоптик Наталка Діденко.

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Завтра, 6 червня у більшості областей України очікується протягом дня +25+30 градусів. Трохи свіжіше, тобто, без +30-ти, - на півночі: Житомирщина, Київщина, Чергінівщина, Сумщина.

Локальні короткочасні грозові дощі пройдуть 6 червня у західних, північних областях та на Вінниччині. Решта України - у сонці та сухому повітрі.

Синоптик нагадала, що поєднання високої температури повітря та сухої погоди провокує пожежі.

У Києві 6 червня місцями можливий короткочасний дощ, гроза, температура повітря близько +25 градусів. У середу може бути вище +30.

Проте, за словами синоптика, 8 червня, у середу - суттєве зниження температури повітря десь до +20 градусів.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у багатьох регіонах прогнозують дощі з грозами, можливий град.