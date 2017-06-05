В Україну йде справжня літня спека - синоптик
У вівторок в більшості областей стовпчик термометра підніметься вище +25.
У вівторок та середу в Україні суттєво потеплішає. Про це у своєму Facebook повідомляє синоптик Наталка Діденко.
Два регіони Грузії постраждали від сильного граду
Завтра, 6 червня у більшості областей України очікується протягом дня +25+30 градусів. Трохи свіжіше, тобто, без +30-ти, - на півночі: Житомирщина, Київщина, Чергінівщина, Сумщина.
Локальні короткочасні грозові дощі пройдуть 6 червня у західних, північних областях та на Вінниччині. Решта України - у сонці та сухому повітрі.
Синоптик нагадала, що поєднання високої температури повітря та сухої погоди провокує пожежі.
У Києві 6 червня місцями можливий короткочасний дощ, гроза, температура повітря близько +25 градусів. У середу може бути вище +30.
Проте, за словами синоптика, 8 червня, у середу - суттєве зниження температури повітря десь до +20 градусів.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні у багатьох регіонах прогнозують дощі з грозами, можливий град.
Погода в Україні
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Вінниця+25°... +11°
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Дніпро+34°... +20°
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Донецьк+34°... +17°
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Житомир+25°... +12°
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Запоріжжя+34°... +21°
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Івано-Франківськ+16°... +9°
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Київ+29°... +14°
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Кіровоград+34°... +18°
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Луганськ+34°... +17°
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Луцьк+16°... +10°
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Львів+14°... +10°
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Миколаїв+33°... +20°
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Одеса+33°... +19°
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Полтава+32°... +19°
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Рівне+18°... +9°
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Сімферополь+33°... +18°
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Суми+31°... +18°
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Тернопіль+18°... +9°
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Харків+32°... +21°
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Херсон+33°... +20°
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Хмельницький+20°... +8°
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Черкаси+33°... +17°
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Чернігів+29°... +13°
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Чернівці+21°... +11°