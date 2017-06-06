До України сьогодні прийде справжня спека, на заході пройдуть дощі з грозами (карта)

08:05, 6 червня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, 6 червня на заході України пройдуть дощі з грозами, місцями повітря прогріється до +31°.

На заході України сьогодні очікуються грози / УНІАН
На заході України сьогодні очікуються грози / УНІАН

На сході без опадів, температура вдень до +29°. Жителів південних регіонів очікує сонячна погода. Температура до +30°.

Рятувальники попереджають про пожежну небезпеку в Україні

На заході України у вівторок пройдуть дощі з грозами, вдень найтепліше буде в Чернівецькій області - до +26°.

У північних областях практично без опадів, температура до +26°. У центрі України мінлива хмарність. Температура вдень до +31°.

Прогноз на 6 червня / УНІАН
Прогноз на 6 червня / УНІАН

За народним прогнозом, 6 червня - день Симеона Стовпника. Вважалося, що саме з цього дня починається справжнє літо. Казали: "Шипшина цвіте - рум'янець року веде". 6 червня йде дощ — буде багато грибів.

Детальніше про погоду у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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