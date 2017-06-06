У Києві сьогодні без опадів, вдень до +26°

Згідно з даними Погода УНІАН, у вівторок, 6 червня, у столиці без опадів, вдень до +26°.

Сьогодні в Києві без опадів / holy-mozart.livejournal.com

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +26°, ввечері - до +21°. Вітер північний і північно-східний, до 3.7 м/с.

Читайте також Рятувальники попереджають про пожежну небезпеку в Україні

Сонце в столиці зійшло у 04:48, а зайде о 21:04.

Як повідомляв УНІАН, 6 червня на заході України пройдуть дощі з грозами, місцями повітря прогріється до +31°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.