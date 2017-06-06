У Києві сьогодні без опадів, вдень до +26°

08:30, 6 червня 2017
492
0

Згідно з даними Погода УНІАН, у вівторок, 6 червня, у столиці без опадів, вдень до +26°.

Сьогодні В Києві без опадів / holy-mozart.livejournal.com
Сьогодні в Києві без опадів / holy-mozart.livejournal.com

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +26°, ввечері - до +21°. Вітер північний і північно-східний, до 3.7 м/с.

Рятувальники попереджають про пожежну небезпеку в Україні

Сонце в столиці зійшло у 04:48, а зайде о 21:04.

Як повідомляв УНІАН, 6 червня на заході України пройдуть дощі з грозами, місцями повітря прогріється до +31°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Погода на вихідні: в Україні похолодає і пройдуть дощі з грозами, на заході до + 14° (карта) Погода на вихідні: в Україні похолодає і пройдуть дощі з грозами, на заході до + 14° (карта)
Сильні дощі викликали повінь у Техасі (фото, відео) Сильні дощі викликали повінь у Техасі (фото, відео)
На заході України сьогодні похолодає, місцями пройдуть дощі, на сході до +34° (карта) На заході України сьогодні похолодає, місцями пройдуть дощі, на сході до +34° (карта)
В Україні завтра місцями пройдуть дощі з грозами, температура до + 34° (відеопрогноз) В Україні завтра місцями пройдуть дощі з грозами, температура до + 34° (відеопрогноз)
Виверження вулкана на Гаваях: туристи зняли величезний шматок лави, який плавав у морі (відео) Виверження вулкана на Гаваях: туристи зняли величезний шматок лави, який плавав у морі (відео)
Гроза, місцями град і шквальний вітер: перед вихідними дощі накриють майже всю Україну Гроза, місцями град і шквальний вітер: перед вихідними дощі накриють майже всю Україну
Торнадо у вигляді хобота слона: в мережі показали унікальні кадри смерчу в Колорадо (фото, відео) Торнадо у вигляді хобота слона: в мережі показали унікальні кадри смерчу в Колорадо (фото, відео)

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 20 °
Хмарно, невеликий дощ
Погода Стерлінг
93 %
750 мм
6.0 м/с
98 %
Стрічка новин