У Перу стався потужний землетрус

09:30, 6 червня 2017
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У Перу 5 червня стався землетрус магнітудою 6,2.

Flickr, Matt Katzenberger
У Перу стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger

Про це повідомив інститут геофізики країни, передає "РИА Новости".

У Мексиці стався землетрус

Відзначається, що епіцентр розташовувався в регіоні Піура недалеко від кордону з Еквадором на глибині 18 км.

Даних про жертв і руйнування поки немає.

У той же час президент Еквадору Ленін Морено в Twitter повідомив, що підземні поштовхи відчувалися і в сусідній країні.

Нагадаємо, у п'ятницю, 2 червня, в Індонезії стався землетрус магнітудою 5,0.

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