У Перу стався потужний землетрус

У Перу 5 червня стався землетрус магнітудою 6,2.

У Перу стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger

Про це повідомив інститут геофізики країни, передає "РИА Новости".

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Відзначається, що епіцентр розташовувався в регіоні Піура недалеко від кордону з Еквадором на глибині 18 км.

Даних про жертв і руйнування поки немає.

У той же час президент Еквадору Ленін Морено в Twitter повідомив, що підземні поштовхи відчувалися і в сусідній країні.

Sismo de 6.2 con epicentro en Perú, cerca de la frontera con Ecuador, se sintió en provincias del sur. Al momento no se registran novedades. — Lenín Moreno (@Lenin) June 5, 2017

Нагадаємо, у п'ятницю, 2 червня, в Індонезії стався землетрус магнітудою 5,0.