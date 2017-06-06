У дев’яти областях України очікується надзвичайна пожежна небезпека

10:32, 6 червня 2017
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Сьогодні, 6 червня, у дев’яти областях України очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

У багатьох регіонах України очікується пожежна небезпека / ДСНС
У багатьох регіонах України очікується пожежна небезпека / ДСНС

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

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"6 червня у Харківській, Луганській, Донецькій, Дніпропетровській, Полтавській, Кіровоградській, Черкаській та у більшості районів Одеської та Миколаївської областей надзвичайний рівень пожежної небезпеки", - йдеться в повідомленні.

Рятувальники закликають громадян дотримуватися правил пожежної безпеки під час перебування у лісах, парках, на відкритих територіях та не провокувати виникнення пожеж в екосистемах.

Нагадаємо, 6 червня на заході України пройдуть дощі з грозами, місцями повітря прогріється до +31°.

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