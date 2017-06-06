В Японії за тиждень через спеку госпіталізовано більше тисячі людей

11:31, 6 червня 2017
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З 29 травня в Японії через спеку госпіталізовано 1086 осіб.

Ілюстрація / Reuters
Ілюстрація / Reuters

За даними служби пожежної охорони Японії, це в півтора рази більше, ніж за попередні сім днів.

В Японії через спеку за тиждень госпіталізували майже 750 осіб

Серед тих, кого госпіталізували через спеку, яка перевищила 30 градусів майже у всіх регіонах країни, 17 постраждалим потрібно тривале лікування протягом трьох тижнів і більше, передає "РИА Новости".

Відзначається, що близько 50% всіх постраждалих літні люди віком від 65 років.

Нагадаємо, в індійському штаті Телангана через сильну спеку загинули не менше 167 осіб.

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