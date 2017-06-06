На Тайвані через сильні дощі загинули двоє людей

12:30, 6 червня 2017
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Сильні дощі завдали значної шкоди Тайваню, дві людини загинули.

Ілюстрація / Reuters
Ілюстрація / Reuters

Збиток, нанесений опадами сільськогосподарським посівам та інфраструктурі, оцінюється в 57,52 млн нових тайваньських доларів, передає Xinhua.

У результаті повеней на Шрі-Ланці загинули 177 осіб

Внаслідок стихії на острові загинули двоє і постраждали п'ятеро людей, ще двоє пропали без вісті.

За статистикою відомства у справах освіти, від стихії постраждали 149 шкіл.

Крім того, повідомляється про обвали ділянок автодоріг і обвалення житлових будівель.

Нагадаємо, не менше семи осіб загинули, шестеро пропали безвісти в результаті повені на північному сході Бразилії.

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