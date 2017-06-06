На Тайвані через сильні дощі загинули двоє людей

Сильні дощі завдали значної шкоди Тайваню, дві людини загинули.

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Збиток, нанесений опадами сільськогосподарським посівам та інфраструктурі, оцінюється в 57,52 млн нових тайваньських доларів, передає Xinhua.

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Внаслідок стихії на острові загинули двоє і постраждали п'ятеро людей, ще двоє пропали без вісті.

За статистикою відомства у справах освіти, від стихії постраждали 149 шкіл.

Крім того, повідомляється про обвали ділянок автодоріг і обвалення житлових будівель.

Нагадаємо, не менше семи осіб загинули, шестеро пропали безвісти в результаті повені на північному сході Бразилії.