Через повінь в Уругваї майже 3500 осіб покинули свої будинки

Більше 3,4 тисяч людей були змушені покинути свої будинки через повінь, викликану проливними дощами на півночі Уругваю.

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Про це повідомили в Національному управлінні з надзвичайних ситуацій країни.

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"З цього загального числа 1113 були евакуйовані, 2306 виїхали самостійно", - цитує ТАСС заяву управління.

Відзначається, що в департаменті Сальто свої будинки були змушені покинути 1957 осіб.

Від повені також постраждали департаменти Пайсанду і Артігас. За інформацією місцевої влади, постраждалим надана необхідна допомога.

На півночі Уругваю зливи почалися в кінці травня. За прогнозами метеорологів, цього тижня в регіоні знову можуть випасти опади.

Нагадаємо, не менше семи осіб загинули, шестеро пропали безвісти в результаті повені на північному сході Бразилії.