Рятувальники попереджають про підвищення рівнів води на річках Закарпаття

14:31, 6 червня 2017
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Протягом 6-7 червня на річках Закарпатської області можливе пiдвищення рiвнiв води.

galleryua.com
На річках Закарпаття очікуються підйоми рівнів води / galleryua.com

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

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"У зв’язку iз очiкуваними сильними дощами вночі з 6 на 7 червня та протягом 7 червня на рiчках Закарпатської областi можливе пiдвищення рiвнiв води на 0,3-1,0 м", - йдеться в повідомленні.

У мiсцях проходження сильних злив ймовірне формування значного мiсцевого стоку та утворення невеликих селевих потоків; на малих водотоках можливе швидкоплинне пiдвищення рiвнiв води на 0,5-1,5 м.

Нагадаємо, сьогодні, 6 червня, у дев’яти областях України очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

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