У західних областях України 7 червня очікуються зливи та шквали – ДСНС

15:44, 6 червня 2017
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Завтра, 7 червня, у західних областях очікуються зливи та сильний вітер.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

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"7 червня у західних (вдень місцями і в Житомирській, Київській, Вінницькій) областях грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с, в Карпатському регіоні місцями сильні зливи", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, протягом 6-7 червня на річках Закарпатської області можливе пiдвищення рiвнiв води.

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