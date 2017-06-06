У західних областях України 7 червня очікуються зливи та шквали – ДСНС

Завтра, 7 червня, у західних областях очікуються зливи та сильний вітер.

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Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

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"7 червня у західних (вдень місцями і в Житомирській, Київській, Вінницькій) областях грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с, в Карпатському регіоні місцями сильні зливи", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, протягом 6-7 червня на річках Закарпатської області можливе пiдвищення рiвнiв води.