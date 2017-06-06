Завтра в Україні очікується спекотна погода, на заході пройдуть сильні дощі (відеопрогноз)

16:30, 6 червня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, 7 червня в Україні очікується спекотна погода, на заході пройдуть дощі.

В Україні завтра очікується спекотна погода / 7-themes.com
В Україні завтра очікується спекотна погода / 7-themes.com

На сході хмарно з проясненнями, температура вдень до +31°. Жителів південних регіонів очікує сонячна погода, температура до +32°.

У західних областях України 7 червня очікуються зливи та шквали – ДСНС

На заході України пройдуть дощі, місцями з грозами. Вдень найтепліше буде в Чернівецькій області – до +27°.

У північних областях мінлива хмарність, температура - до +29°. У центрі України без опадів, температура вдень до +32°.

За народним прогнозом, 7 червня — Іванів день. Сильні роси на Іванів день — до хорошого врожаю.

Детальніше про погоду у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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