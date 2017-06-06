У Києві завтра вдень до +29°, без опадів

Згідно з даними Погода УНІАН, у середу, 7 червня, у столиці без опадів, вдень до +29°.

У Києві завтра без опадів / tov-tob.livejournal.com

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +29°, ввечері - до +24°. Вітер східний та південно-західний, до 3,5 м/с.

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Сонце в столиці зійде у 04:48, а зайде в 21:05.

Як повідомляв УНІАН, 7 червня в Україні очікується спекотна погода, на заході пройдуть дощі.

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