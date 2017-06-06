У мережі з'явилось захоплююче відео виверження вулкана Сакурадзіма в Японії

22:07, 6 червня 2017
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Стовп попелу піднімається в небо на три кілометри.

Виверження вулкана Сакураджима / Скріншот
Виверження вулкана Сакураджима / Скріншот

Близько восьмої ранку 6 червня в Японії почав вивергатися вулкан Сакурадзіма. Про це з посиланням на токійське метеорологічне агентство повідомляє IFLScience.

У Києві завтра вдень до +29°, без опадівСтовп попелу, що вивергається з кратера Сева, досяг трьох кілометрів у висоту. Це друга активізація вулкану за останні кілька тижнів. Про постраждалих поки не повідомляється.

Відеозапис масштабного виверження з'явилася в YouTube на каналі Earth Uncut TV.

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