У мережі з'явилось захоплююче відео виверження вулкана Сакурадзіма в Японії

Стовп попелу піднімається в небо на три кілометри.

Виверження вулкана Сакураджима / Скріншот

Близько восьмої ранку 6 червня в Японії почав вивергатися вулкан Сакурадзіма. Про це з посиланням на токійське метеорологічне агентство повідомляє IFLScience.

Читайте також У Києві завтра вдень до +29°, без опадівСтовп попелу, що вивергається з кратера Сева, досяг трьох кілометрів у висоту. Це друга активізація вулкану за останні кілька тижнів. Про постраждалих поки не повідомляється.

Відеозапис масштабного виверження з'явилася в YouTube на каналі Earth Uncut TV.