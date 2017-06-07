В Україні сьогодні місцями до +32°, на заході пройдуть дощі з грозами (карта)

08:05, 7 червня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, у середу, 7 червня, на заході України пройдуть дощі з грозами, місцями повітря прогріється до +32°.

В Україні сьогодні буде спекотно / mosaicon.hu
В Україні сьогодні буде спекотно / mosaicon.hu

На сході без опадів, температура вдень до +31°. Жителів південних регіонів очікує сонячна погода. Температура до +32°.

Рятувальники попереджають про підвищення рівнів води на річках Закарпаття

На заході України пройдуть дощі з грозами, вдень найтепліше буде в Чернівецькій області - до +27°.

У північних областях без опадів, температура до +29°. У центрі України мінлива хмарність. Температура вдень до +32°.

Прогноз на 7 червня / УНІАН
Прогноз на 7 червня / УНІАН

За народним прогнозом, 7 червня — Іванів день. Сильні роси на Іванів день — до хорошого врожаю.

Детальніше про погоду у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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