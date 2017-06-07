У Києві сьогодні без опадів, вдень до +29°

08:30, 7 червня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, 7 червня у столиці без опадів, вдень до +29°.

Сьогодні В Києві без опадів / tov-tob.livejournal.com
Сьогодні в Києві без опадів / tov-tob.livejournal.com

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +29°, ввечері - до +23°. Вітер мінливий, до 2.7 м/с.

Рятувальники попереджають про підвищення рівнів води на річках Закарпаття

Сонце в столиці зійшло у 04:48, а зайде в 21:05.

Як повідомляв УНІАН, у середу, 7 червня на заході України пройдуть дощі з грозами, місцями повітря прогріється до +32°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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