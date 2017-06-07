У Бориславі Львівської області після дощів річка підтопила житлові приміщення і господарства

09:29, 7 червня 2017
795
0

У місті Борислав Львівської області 6 червня після проходження грозових дощів та підйому рівня води в гірській річці Тисмениця підтоплено два житлових будинки, ще один пошкоджено.

УНІАН
На Львівщині річка підтопила житлові приміщення і господарства / УНІАН

Як повідомили УНІАН у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА, річковими водами на вул. Трускавецькій підтоплені приватний житловий будинок та прибудинкова територія.

В Україні сьогодні місцями до +32°, на заході пройдуть дощі з грозами (карта)

Також підтоплено дві квартири на першому поверсі двоповерхового семиквартирного житлового будинку на вул. Грушевського (у підтоплених квартирах проживає 10 осіб) та прибудинкова територія.

Крім того, у результаті падіння дерева в річку відбулася зміна русла, що призвело до руйнування берега, на якому стоїть дерев'яний житловий будинок. На щастя, ніхто не постраждав, оскільки в цьому будинку нікого не було.

Нагадаємо, 7 червня в західних областях очікуються зливи і сильний вітер.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Погода на вихідні: в Україні похолодає і пройдуть дощі з грозами, на заході до + 14° (карта) Погода на вихідні: в Україні похолодає і пройдуть дощі з грозами, на заході до + 14° (карта)
Зливи, град та шквали: синоптики попередили про різке погіршення погоди Зливи, град та шквали: синоптики попередили про різке погіршення погоди
На заході України сьогодні похолодає, місцями пройдуть дощі, на сході до +34° (карта) На заході України сьогодні похолодає, місцями пройдуть дощі, на сході до +34° (карта)
В Україні завтра місцями пройдуть дощі з грозами, температура до + 34° (відеопрогноз) В Україні завтра місцями пройдуть дощі з грозами, температура до + 34° (відеопрогноз)
Виверження вулкана на Гаваях: туристи зняли величезний шматок лави, який плавав у морі (відео) Виверження вулкана на Гаваях: туристи зняли величезний шматок лави, який плавав у морі (відео)
Гроза, місцями град і шквальний вітер: перед вихідними дощі накриють майже всю Україну Гроза, місцями град і шквальний вітер: перед вихідними дощі накриють майже всю Україну
Торнадо у вигляді хобота слона: в мережі показали унікальні кадри смерчу в Колорадо (фото, відео) Торнадо у вигляді хобота слона: в мережі показали унікальні кадри смерчу в Колорадо (фото, відео)

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 20 °
Хмарно, невеликий дощ
Погода Стерлінг
93 %
750 мм
6.0 м/с
98 %
Стрічка новин