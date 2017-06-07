У Бориславі Львівської області після дощів річка підтопила житлові приміщення і господарства

У місті Борислав Львівської області 6 червня після проходження грозових дощів та підйому рівня води в гірській річці Тисмениця підтоплено два житлових будинки, ще один пошкоджено.

На Львівщині річка підтопила житлові приміщення і господарства / УНІАН

Як повідомили УНІАН у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА, річковими водами на вул. Трускавецькій підтоплені приватний житловий будинок та прибудинкова територія.

Читайте також В Україні сьогодні місцями до +32°, на заході пройдуть дощі з грозами (карта)

Також підтоплено дві квартири на першому поверсі двоповерхового семиквартирного житлового будинку на вул. Грушевського (у підтоплених квартирах проживає 10 осіб) та прибудинкова територія.

Крім того, у результаті падіння дерева в річку відбулася зміна русла, що призвело до руйнування берега, на якому стоїть дерев'яний житловий будинок. На щастя, ніхто не постраждав, оскільки в цьому будинку нікого не було.

Нагадаємо, 7 червня в західних областях очікуються зливи і сильний вітер.