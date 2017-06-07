Рятувальники попереджають про грози та град на заході України

У середу, 7 червня, у західних областях України очікуються дощі та сильний вітер.

На заході України оголосили штормове попередження / УНІАН

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

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Зокрема, у Волинській, Рівненській, Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Закарпатській, Івано-Франківській, Чернівецькій (вдень місцями і в Житомирській, Київській, Вінницькій) областях грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с.

У Карпатському регіоні місцями пройдуть сильні зливи.

Нагадаємо, у середу, 7 червня, в Україні місцями повітря прогріється до +32°.