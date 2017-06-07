Рятувальники попереджають про грози та град на заході України

10:34, 7 червня 2017
605
0

У середу, 7 червня, у західних областях України очікуються дощі та сильний вітер.

На заході України оголосили штормове попередження / УНІАН
На заході України оголосили штормове попередження / УНІАН

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Рятувальники попереджають про пожежну небезпеку в Україні

Зокрема, у Волинській, Рівненській, Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Закарпатській, Івано-Франківській, Чернівецькій (вдень місцями і в Житомирській, Київській, Вінницькій) областях грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с.

У Карпатському регіоні місцями пройдуть сильні зливи.

Нагадаємо, у середу, 7 червня, в Україні місцями повітря прогріється до +32°.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Погода на вихідні: в Україні похолодає і пройдуть дощі з грозами, на заході до + 14° (карта) Погода на вихідні: в Україні похолодає і пройдуть дощі з грозами, на заході до + 14° (карта)
На заході України очікується підвищення рівнів води в річках На заході України очікується підвищення рівнів води в річках
У Києві завтра пройде дощ з грозою, температура до +29° У Києві завтра пройде дощ з грозою, температура до +29°
Літнє сонцестояння в Британії: тисячі людей зібралися біля Стоунхенджа (фоторепортаж) Літнє сонцестояння в Британії: тисячі людей зібралися біля Стоунхенджа (фоторепортаж)
Виверження вулкана на Гаваях: туристи зняли величезний шматок лави, який плавав у морі (відео) Виверження вулкана на Гаваях: туристи зняли величезний шматок лави, який плавав у морі (відео)
Гроза, місцями град і шквальний вітер: перед вихідними дощі накриють майже всю Україну Гроза, місцями град і шквальний вітер: перед вихідними дощі накриють майже всю Україну
Торнадо у вигляді хобота слона: в мережі показали унікальні кадри смерчу в Колорадо (фото, відео) Торнадо у вигляді хобота слона: в мережі показали унікальні кадри смерчу в Колорадо (фото, відео)

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 20 °
Хмарно, невеликий дощ
Погода Стерлінг
93 %
750 мм
6.0 м/с
98 %
Стрічка новин