У Чилі стався землетрус магнітудою 5,2

11:35, 7 червня 2017
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У вівторок, 6 червня, у Чилі стався землетрус магнітудою 5,2

У Чилі стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger
У Чилі стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger

Про це повідомляє Геологічна служба США.

У Перу стався потужний землетрус

Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 52 км на південь від міста Калама. Осередок землетрусу залягав на глибині 116,2 км.

Інформації про потерпілих і руйнування на даний момент не надходило.

Нагадаємо, вісім людей загинули, ще 23 отримали травми в результаті землетрусу магнітудою 5,5, який стався в Синьцзян-Уйгурському автономному районі Китаю.

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