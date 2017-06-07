На півночі Індії 10 осіб загинули через сильну спеку

Не менше 10 людей за добу стали жертвами сильної спеки в штаті Уттар-Прадеш на півночі Індії.

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Чотири людини померли в регіоні Бунделкханд, а в окрузі Бахрайч спека забрала життя шістьох дітей, передає Xinhua з посиланням на високопоставленого індійського чиновника, який побажав залишитися невідомим.

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"Ще кілька людей, більшість з яких - діти, були доставлені до лікарень з тепловим ударом. Стан частини з них оцінюється як критичний", - повідомив чиновник.

Нагадаємо, з 29 травня в Японії через спеку госпіталізовано 1086 осіб.