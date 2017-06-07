В Україні очікується надзвичайна пожежна небезпека

13:31, 7 червня 2017
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Сьогодні, 7 червня, у багатьох областях України очікується пожежна небезпека 5 класу.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

В Україні сьогодні місцями до +32°, на заході пройдуть дощі з грозами (карта)

"7 червня в Одеській, Миколаївській, Черкаській, Кіровоградській, Полтавській, Дніпропетровській, Харківській, Луганській, Донецькій областях надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки", - йдеться в повідомленні.

По Києву і області сьогодні утримається висока (4 класу) пожежна небезпека, місцями - надзвичайна (5 класу).

Рятувальники закликають громадян дотримуватися правил пожежної безпеки під час перебування у лісах, парках, на відкритих територіях та не провокувати виникнення пожеж в екосистемах.

Нагадаємо, у середу, 7 червня, у західних областях України очікуються дощі та сильний вітер.

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