В Україні очікується надзвичайна пожежна небезпека

Сьогодні, 7 червня, у багатьох областях України очікується пожежна небезпека 5 класу.

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Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

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"7 червня в Одеській, Миколаївській, Черкаській, Кіровоградській, Полтавській, Дніпропетровській, Харківській, Луганській, Донецькій областях надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки", - йдеться в повідомленні.

По Києву і області сьогодні утримається висока (4 класу) пожежна небезпека, місцями - надзвичайна (5 класу).

Рятувальники закликають громадян дотримуватися правил пожежної безпеки під час перебування у лісах, парках, на відкритих територіях та не провокувати виникнення пожеж в екосистемах.

Нагадаємо, у середу, 7 червня, у західних областях України очікуються дощі та сильний вітер.