У Києві до кінця доби очікуються грози і сильний вітер

14:29, 7 червня 2017
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У найближчі години і до кінця доби 7 червня в столиці очікуються грози, місцями шквали 15-20 м/с.

До кінця доби у Києві очікується гроза / УНІАН
До кінця доби у Києві очікується гроза / УНІАН

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації (КМДА) з посиланням на Український гідрометцентр.

В Україні сьогодні місцями до +32°, на заході пройдуть дощі з грозами (карта)

Як нагадали у КМДА, у разі посилення вітру потрібно всі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні; на вулиці триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев; у разі сильного вітру сховатися в найближчому будинку або природному укритті; уникати знаходження поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч з ними автотранспорт.

При падінні дерев або гілок, при травмуванні людей і т. д. необхідно негайно інформувати екстрені служби за телефонами: 101 або 103.

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