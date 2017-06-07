Схід Китаю постраждав від сильних дощів

З початку тижня центральний і східний Китай накрили зливові дощі.

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У провінції Цзяньси одна людина загинула від удару блискавки, передає Xinhua.

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Через сильні дощі у трьох містах довелося евакуювати 220 осіб. Інші 243 місцевих жителя терміново потребують продовольства та укриття.

У провінції Хунань евакуювали 1400 осіб. Зазначається, що ризик повеней тут підвищиться, оскільки в середу зливи триватимуть.

Нагадаємо, не менше семи осіб загинули, шестеро пропали безвісти в результаті повені на північному сході Бразилії.