Рятувальники попереджають про підвищення рівнів води на річках західної України

15:45, 7 червня 2017
568
0

У середу, 7 червня, на річках західних областей України очікуються підйоми рівнів води. 

українська Wikipedia
На річках західної України очікуються підйоми рівнів води / Wikipedia

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

В Україні сьогодні місцями до +32°, на заході пройдуть дощі з грозами (карта)

"У зв’язку iз очiкуваними сильними дощами вночі протягом 7 червня на рiчках Закарпатської областi можливе пiдвищення рiвнiв води на 0,3-1,0 м. В мiсцях проходження сильних злив ймовірне формування значного мiсцевого стоку та утворення невеликих селевих потоків; на малих водотоках можливе швидкоплинне пiдвищення рiвнiв води на 0,5-1,5 м", - йдеться в повідомленні.

Крім того, 7 червня на рiчках басейнiв Сяну, Днiстра (Львiвська, Iвано-Франкiвська області) очiкується пiдйом рiвнiв води на 0,2-1,0 м над рiвнями на 08:00 7 червня, без негативних наслідків.

Нагадаємо, у місті Борислав Львівської області 6 червня після проходження грозових дощів та підйому рівня води в гірській річці Тисмениця підтоплено два житлових будинки, ще один пошкоджено.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
На заході України очікується підвищення рівнів води в річках На заході України очікується підвищення рівнів води в річках
В Києві сьогодні похолодає і пройде дощ з грозою, температура до +29° В Києві сьогодні похолодає і пройде дощ з грозою, температура до +29°
На заході України сьогодні похолодає, місцями пройдуть дощі, на сході до +34° (карта) На заході України сьогодні похолодає, місцями пройдуть дощі, на сході до +34° (карта)
В Україні завтра місцями пройдуть дощі з грозами, температура до + 34° (відеопрогноз) В Україні завтра місцями пройдуть дощі з грозами, температура до + 34° (відеопрогноз)
Літнє сонцестояння в Британії: тисячі людей зібралися біля Стоунхенджа (фоторепортаж) Літнє сонцестояння в Британії: тисячі людей зібралися біля Стоунхенджа (фоторепортаж)
Гроза, місцями град і шквальний вітер: перед вихідними дощі накриють майже всю Україну Гроза, місцями град і шквальний вітер: перед вихідними дощі накриють майже всю Україну
У Домініканській Республіці стався землетрус магнітудою 4,5 У Домініканській Республіці стався землетрус магнітудою 4,5

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 20 °
Хмарно, невеликий дощ
Погода Стерлінг
93 %
750 мм
6.0 м/с
98 %
Стрічка новин