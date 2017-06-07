Рятувальники попереджають про підвищення рівнів води на річках західної України

У середу, 7 червня, на річках західних областей України очікуються підйоми рівнів води.

На річках західної України очікуються підйоми рівнів води / Wikipedia

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

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"У зв’язку iз очiкуваними сильними дощами вночі протягом 7 червня на рiчках Закарпатської областi можливе пiдвищення рiвнiв води на 0,3-1,0 м. В мiсцях проходження сильних злив ймовірне формування значного мiсцевого стоку та утворення невеликих селевих потоків; на малих водотоках можливе швидкоплинне пiдвищення рiвнiв води на 0,5-1,5 м", - йдеться в повідомленні.

Крім того, 7 червня на рiчках басейнiв Сяну, Днiстра (Львiвська, Iвано-Франкiвська області) очiкується пiдйом рiвнiв води на 0,2-1,0 м над рiвнями на 08:00 7 червня, без негативних наслідків.

Нагадаємо, у місті Борислав Львівської області 6 червня після проходження грозових дощів та підйому рівня води в гірській річці Тисмениця підтоплено два житлових будинки, ще один пошкоджено.