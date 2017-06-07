Завтра у багатьох регіонах України похолодає, місцями пройдуть дощі (відеопрогноз)

16:30, 7 червня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, у четвер, 8 червня у багатьох регіонах України похолодає, місцями пройдуть дощі з грозами.

Ілюстрація / Reuters
Ілюстрація / Reuters

На сході хмарно з проясненнями, температура вдень до +30°. Жителів південних регіонів очікує сонячна погода, температура до +29°.

У Києві до кінця доби очікуються грози і сильний вітер

На заході України в четвер пройдуть дощі і трохи похолодає. Вдень найтепліше буде у Волинській області – до +21°.

У північних областях місцями пройдуть дощі, температура - до +23°. У центрі України практично без опадів, температура вдень до +32°.

За народним прогнозом, 8 червня — Карпа. Багато комарів 8 червня — остання декада літнього місяця буде теплою, але варто очікувати опадів.

Детальніше про погоду у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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