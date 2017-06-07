У Києві завтра без опадів, температура вдень до +23°

17:00, 7 червня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, 8 червня у столиці без опадів, вдень до +23°.

У Києві завтра без опадів / holy-mozart.livejournal.com
У Києві завтра без опадів / holy-mozart.livejournal.com

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +23°, ввечері - до +16°. Вітер східний та південно-західний, до 3,5 м/с.

У Києві до кінця доби очікуються грози і сильний вітер

Сонце в столиці зійде у 04:47, а зайде о 21:06.

Як повідомляв УНІАН, у четвер, 8 червня у багатьох регіонах України похолодає, місцями пройдуть дощі з грозами.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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