У Києві завтра без опадів, температура вдень до +23°

Згідно з даними Погода УНІАН, 8 червня у столиці без опадів, вдень до +23°.

У Києві завтра без опадів / holy-mozart.livejournal.com

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +23°, ввечері - до +16°. Вітер східний та південно-західний, до 3,5 м/с.

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Сонце в столиці зійде у 04:47, а зайде о 21:06.

Як повідомляв УНІАН, у четвер, 8 червня у багатьох регіонах України похолодає, місцями пройдуть дощі з грозами.

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