Своя Венеція: вулиці міста на Закарпатті після зливи перетворилися на ріки (фоторепортаж, відео)

Місто на Закарпатті буквально "плаває" після зливи.

Сьогодні, 7 червня, у Виноградові Закарпатської області пройшла злива. Кілька годин тому гроза наробила чимало лиха, передає місцевий сайт PMG.

Вулиці міста перетворилися на ріки. У Виноградові неможливо пройти вулицями без гумових чобіт.

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Жителі міста обурені тим, що щоразу, коли випадає сильний дощ, Виноградів перетворюється на закарпатську Венецію.

У соцмережах місцеві жителі діляться світлинами, на яких видно, що місто "плаває".

Як повідомляла Погода УНІАН, у місті Борислав Львівської області 6 червня після проходження грозових дощів та підйому рівня води в гірській річці Тисмениця підтоплено два житлових будинки, ще один пошкоджено.