До України сунуть літні грози, град та шквали (карта)

19:02, 7 червня 2017
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У Карпатах, за прогнозами синоптиків, очікуються дуже сильні дощі.

Синоптики прогнозують на завтра на більшій частині території України грози / facebook.com/ukrgmc.official
Синоптики прогнозують на завтра на більшій частині території України грози / facebook.com/ukrgmc.official

Синоптики прогнозують на завтра, 8 червня, на більшій частині території України грози, місцями сильні зливи.

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За повідомленням Гідрометцентру, вночі та вранці на Закарпатті, Прикарпатті, Хмельниччині та Житомирщині сильні дощі, в Карпатах дуже сильні дощі.

"Вночі у західних, північних та Вінницькій областях, вдень на більшій частині території країни грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляла Погода УНІАН, у четвер, 8 червня у багатьох регіонах України похолодає.

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