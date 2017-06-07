До України сунуть літні грози, град та шквали (карта)

У Карпатах, за прогнозами синоптиків, очікуються дуже сильні дощі.

Синоптики прогнозують на завтра на більшій частині території України грози / facebook.com/ukrgmc.official

Синоптики прогнозують на завтра, 8 червня, на більшій частині території України грози, місцями сильні зливи.

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За повідомленням Гідрометцентру, вночі та вранці на Закарпатті, Прикарпатті, Хмельниччині та Житомирщині сильні дощі, в Карпатах дуже сильні дощі.

"Вночі у західних, північних та Вінницькій областях, вдень на більшій частині території країни грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляла Погода УНІАН, у четвер, 8 червня у багатьох регіонах України похолодає.