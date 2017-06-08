Сила стихії: у ПАР вирує надпотужний шторм (фото, відео)

03:03, 8 червня 2017
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Це найпотужніший шторм за останні 30 років, висота штормової хвилі в океані досягає 12 метрів.

У районі південноафриканського Кейптауна в результаті сильного шторму вісім осіб загинули і тисячі були змушені залишити свої будинки, повідомляє агентство Reuters.

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Наголошується, що це найпотужніший шторм за останні 30 років, висота штормової хвилі в океані досягає 12 метрів.

Злива і потужні потоки води змивають будинки.

За словами чиновника з органів місцевого самоврядування, четверо з восьми жертв загинули в результаті пожежі, коли блискавка вдарила в будинок. Ще один - коли вітром і водою звалило будинок.

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