В Україні сьогодні місцями пройдуть дощі і похолодає (карта)

08:05, 8 червня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, 8 червня в Україні місцями пройдуть дощі, у багатьох регіонах похолодає.

В Україні пройдуть дощі / УНІАН
В Україні пройдуть дощі / УНІАН

На сході без опадів, температура вдень до +30°. Жителів південних регіонів очікує сонячна погода. Температура до +29°.

На заході України в четвер пройдуть дощі з грозами, вдень найтепліше буде у Волинській області - до +21°.

У північних областях місцями очікуються опади, температура до +23°. У центрі України практично без опадів. Температура вдень до +32°.

Прогноз на 8 червня / УНІАН
Прогноз на 8 червня / УНІАН

За народним прогнозом, 8 червня — Карпа. Багато комарів 8 червня — остання декада літнього місяця буде теплою, але варто очікувати опадів. 

Детальніше про погоду у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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