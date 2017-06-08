В Україні сьогодні місцями пройдуть дощі і похолодає (карта)

Згідно з даними Погода УНІАН, 8 червня в Україні місцями пройдуть дощі, у багатьох регіонах похолодає.

В Україні пройдуть дощі / УНІАН

На сході без опадів, температура вдень до +30°. Жителів південних регіонів очікує сонячна погода. Температура до +29°.

На заході України в четвер пройдуть дощі з грозами, вдень найтепліше буде у Волинській області - до +21°.

У північних областях місцями очікуються опади, температура до +23°. У центрі України практично без опадів. Температура вдень до +32°.

Прогноз на 8 червня / УНІАН

За народним прогнозом, 8 червня — Карпа. Багато комарів 8 червня — остання декада літнього місяця буде теплою, але варто очікувати опадів.

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