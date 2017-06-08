У Києві сьогодні без опадів, вдень до +23°

Згідно з даними Погода УНІАН, у четвер, 8 червня, у столиці без опадів, вдень до +23°.

Сьогодні в Києві без опадів / tov-tob.livejournal.com

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +23°, ввечері - до +17°. Вітер мінливий, до 6.7 м/с.

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Сонце в столиці зійшло у 04:47, а зайде о 21:06.

Як повідомляв УНІАН, 8 червня в Україні місцями пройдуть дощі, у багатьох регіонах похолодає.

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