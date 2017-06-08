У Києві оголосили штормове попередження
У четвер, 8 червня, у Києві очікуються грози та сильний вітер.
Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація (КМДА) з посиланням на Український гідрометцентр.
В Україні сьогодні місцями пройдуть дощі і похолодає (карта)
Так, вдень 8 червня у Києві очікуються грози та шквали вітру 15-20 м/с. Протягом дня у столиці буде хмарно.
У КМДА нагадали основні правила поводження в разі посилення вітру:
- усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
- якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;
- у разі сильного вітру сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті;
- уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.
Управління з питань надзвичайних ситуацій рекомендує при падінні дерев чи гілок, при травмуванні людей тощо негайно інформувати екстрені служби за телефонами: 101 або 103.
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