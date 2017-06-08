У Чернівцях сильна злива підтопила залізничний вокзал і центральні вулиці міста (відео)

У Чернівцях в результаті сильних опадів, які почалися увечері 7 червня, підтоплені центральні вулиці міста, а також залізничний вокзал.

Злива затопила Чернівці / facebook.com Андрій Шалєєв

Як передає кореспондент УНІАН, сильна злива в місті почалася 7 червня приблизно о 19:00 і не вщухала майже до півночі. Протягом першої години опадів були підтоплені центральні вулиці міста. Вода стікала по вулиці Руській, Центральної площі, вулицях Франка та Гагаріна, у результаті чого було заблоковано рух автомобілів.

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Крім того, внаслідок зливи було підтоплено залізничний вокзал Чернівців. Вода пролилася крізь вхідні двері вокзалу в зал очікування. Біля входу в будівлю рівень води місцями досяг більше півметра, а на залізничних коліях - більше метра.

Також в результаті опадів була підтоплена частина вулиці Хотинської під мостом в районі Дріжджового заводу. У результаті співробітники патрульної поліції обмежили рух транспорту на даній ділянці дороги.

Мер Чернівців Олексій Каспрук у своєму відеозверненні до жителів міста назвав наслідки опадів стихійним лихом. Він зазначив, що за даними Гідрометцентру стихійним лихом вважається ситуація, коли випадає більше 30 мм опадів протягом 12 годин.

"Фактично, за 40 хвилин ми отримали по деяких дільницях міста понад 33 мм опадів. Це надзвичайна ситуація, це стихія, яка завдала збитків нашому місту", - сказав Каспрук, додавши, що в місті в цілодобовому аварійному режимі працюють всі комунальні служби, і ситуація в місті знаходиться під їхнім контролем.

У той же час Каспрук додав, що за даними Гідрометцентру, протягом 8-9 червня у Чернівцях очікується підйом рівня води в річці Прут, і закликав усіх чернівчан у надзвичайних ситуаціях звертатися у міські контакт-центри.