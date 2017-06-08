Рятувальники попереджають про сильні дощі в Україні

12:26, 8 червня 2017
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Сьогодні, 8 червня, в окремих регіонах України очікуються сильні дощі.

В Украине сегодня ожидаются дожди / УНИАН
В Україні сьогодні очікуються дощі / УНІАН

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) з посиланням на Український гідрометцентр.

В Україні сьогодні місцями пройдуть дощі і похолодає (карта)

"8 червня вночі та вранці на Закарпатті, Прикарпатті, Хмельниччині та Житомирщині сильні дощі, в Карпатах дуже сильні дощі; вночі у західних, північних та Вінницькій областях, вдень на більшій частині території країни грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с", - йдеться в повідомленні.

У Києві та області вдень 8 червня грози, при грозах шквали 15-20 м/с.

Нагадаємо, у місті Борислав Львівської області 6 червня після проходження грозових дощів та підйому рівня води в гірській річці Тисмениця підтоплено два житлових будинки, ще один пошкоджено.

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