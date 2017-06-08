У Китаї через сильні дощі евакуювали понад 7 тисяч осіб
Через проливні дощі в китайській провінції Хунань евакуювали 7300 осіб.
Зливові дощі пройшли в 33 повітах 6 міст і округів, у результаті чого постраждали 298,4 тис. місцевих жителів, передає Xinhua з посиланням на провінційний штаб по боротьбі з повенями і засухами.
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Основна частина опадів випала у 6 повітах, розташованих у південній і центральній частинах провінції Хунань. Зокрема, у повіті Ічжан випала найбільша кількість опадів за добу (6-7 червня) - 49,5 мм.
У чотирьох найбільших місцевих річках, включаючи річку Сянцзян, підвищився рівень води, який поки що не перевищує критичної позначки.
До найбільш постраждалих районів направлені робочі групи. За прогнозами синоптиків, сильні дощі повернуться в Хунань 10 червня.
Нагадаємо, не менше семи осіб загинули, шестеро пропали безвісти в результаті повені на північному сході Бразилії.
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