На заході України через дощі очікуються підйоми рівнів води на річках

14:30, 8 червня 2017
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Сьогодні, 8 червня, на річках західної України очiкуються пiдйоми рiвнiв води.

УНІАН
Через дощі на заході України  очікуються підйоми рівнів води у річках / УНІАН

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

В Україні сьогодні місцями пройдуть дощі і похолодає (карта)

Зокрема, підйоми рівнів води очікуються на рiчках басейну Днiстра (Iвано-Франкiвська обл.), Прута та Сiрета, на малих водотоках басейну Тиси на 0,5-1,5 м; на лiвих притоках Днiстра (Тернопiльська, Хмельницька, Вiнницька обл.), річках Закарпаття на 0,2-1,0 м.

Зазначається, що при дуже сильних зливах можливе формування значного мiсцевого та схилового стоку, в гiрських районах iснуе загроза формування селевих потоків.

Нагадаємо, у Чернівцях у результаті сильних опадів, які почалися увечері 7 червня, підтоплені центральні вулиці міста, а також залізничний вокзал.

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