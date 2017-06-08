На заході України через дощі очікуються підйоми рівнів води на річках
Сьогодні, 8 червня, на річках західної України очiкуються пiдйоми рiвнiв води.
Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).
В Україні сьогодні місцями пройдуть дощі і похолодає (карта)
Зокрема, підйоми рівнів води очікуються на рiчках басейну Днiстра (Iвано-Франкiвська обл.), Прута та Сiрета, на малих водотоках басейну Тиси на 0,5-1,5 м; на лiвих притоках Днiстра (Тернопiльська, Хмельницька, Вiнницька обл.), річках Закарпаття на 0,2-1,0 м.
Зазначається, що при дуже сильних зливах можливе формування значного мiсцевого та схилового стоку, в гiрських районах iснуе загроза формування селевих потоків.
Нагадаємо, у Чернівцях у результаті сильних опадів, які почалися увечері 7 червня, підтоплені центральні вулиці міста, а також залізничний вокзал.
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