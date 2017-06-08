У восьми областях України очікується надзвичайна пожежна небезпека
Протягом 9-11 червня у восьми областях України очікується пожежна небезпека 5 класу.
Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).
На заході України через дощі очікуються підйоми рівнів води на річках
"9-11 червня в Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Кіровоградській, Полтавській, Дніпропетровській, Донецькій та Луганській областях переважатиме надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека", - йдеться в повідомленні.
Рятувальники закликають громадян дотримуватися правил пожежної безпеки під час перебування у лісах, парках, на відкритих територіях та не провокувати виникнення пожеж в екосистемах.
Нагадаємо, 8 червня в Україні місцями пройдуть дощі, у багатьох регіонах похолодає.
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