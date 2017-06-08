Протягом 9-11 червня у восьми областях України очікується пожежна небезпека 5 класу.

У восьми областях України очікується надзвичайна пожежна небезпека / ДСНС

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

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"9-11 червня в Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Кіровоградській, Полтавській, Дніпропетровській, Донецькій та Луганській областях переважатиме надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека", - йдеться в повідомленні.

Рятувальники закликають громадян дотримуватися правил пожежної безпеки під час перебування у лісах, парках, на відкритих територіях та не провокувати виникнення пожеж в екосистемах.

Нагадаємо, 8 червня в Україні місцями пройдуть дощі, у багатьох регіонах похолодає.