Завтра у багатьох регіонах України збережеться прохолодна погода, місцями пройдуть дощі (відеопрогноз)

16:30, 8 червня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, 9 червня у багатьох регіонах України збережеться прохолодна погода, місцями пройдуть дощі з грозами.

Завтра в Україні місцями пройдуть дощі / kyiv.depo.ua
Завтра в Україні місцями пройдуть дощі / kyiv.depo.ua

На сході практично без опадів, температура вдень до +32°. Жителів південних регіонів очікує сонячна погода, температура до +30°.

На заході України через дощі очікуються підйоми рівнів води на річках

На заході України у п'ятницю без опадів. Вдень найтепліше буде у Волинській області – до +21°.

У північних областях місцями пройдуть дощі, температура - до +24°. У центрі України місцями пройдуть дощі, температура вдень до +30°.

За народним прогнозом, 9 червня — Федорін день. Хмарна погода вдень 9 червня, але до вечора хмари зникають — можна чекати ясний наступний день.

Детальніше про погоду у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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