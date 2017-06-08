Завтра у багатьох регіонах України збережеться прохолодна погода, місцями пройдуть дощі (відеопрогноз)

Згідно з даними Погода УНІАН, 9 червня у багатьох регіонах України збережеться прохолодна погода, місцями пройдуть дощі з грозами.

Завтра в Україні місцями пройдуть дощі / kyiv.depo.ua

На сході практично без опадів, температура вдень до +32°. Жителів південних регіонів очікує сонячна погода, температура до +30°.

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На заході України у п'ятницю без опадів. Вдень найтепліше буде у Волинській області – до +21°.

У північних областях місцями пройдуть дощі, температура - до +24°. У центрі України місцями пройдуть дощі, температура вдень до +30°.

За народним прогнозом, 9 червня — Федорін день. Хмарна погода вдень 9 червня, але до вечора хмари зникають — можна чекати ясний наступний день.

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