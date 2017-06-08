У Києві завтра буде сонячно і без опадів

Згідно з даними Погода УНІАН, у п'ятницю, 9 червня, у столиці без опадів, вдень до +24°.

У Києві завтра без опадів / lifekiev.com

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +24°, ввечері - до +20°. Вітер північний та північно-західний, до 6,2 м/с.

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Сонце в столиці зійде у 04:47, а зайде о 21:07.

Як повідомляв УНІАН, 9 червня у багатьох регіонах України збережеться прохолодна погода, місцями пройдуть дощі з грозами.

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