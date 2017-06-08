Київ побив перший літній температурний рекорд

Ніч на 8 червня у столиці виявилась рекордно теплою з 1881 року.

Несміливе нинішнє літо показало свій спекотний характер / фото УНІАН

7 червня у Києві вперше у цьому році температура повітря у затінку досягла +30,0°С. У минулому році це трапилось на два тижні пізніше. Про це свідчать дані спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії.

Читайте також Метеорологи зафіксували у Києві перший "літній" день

"Завдяки спекотному дню ніч на 8 червня виявилась рекордно теплою з 1881 року, бо температура не опустилась нижче +19,1°С, що на 0,5°С тепліше від попереднього рекорду 2011 року", - йдеться у повідомленні.

Крім того, на спеку відреагувала вода у Дніпрі. За даними гідрологічної станції обсерваторії, 7 червня температура води в районі Гідропарку піднялась вище +20°С. До речі, минулого року це відбулось на десять днів пізніше.

Як повідомляла Погода УНІАН, 9 червня у багатьох регіонах України збережеться прохолодна погода, місцями пройдуть дощі з грозами.