Сьогодні в Україні місцями пройдуть дощі, у багатьох регіонах збережеться прохолодна погода (карта)

08:05, 9 червня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, у п'ятницю, 9 червня, в Україні місцями пройдуть дощі, у багатьох регіонах збережеться прохолодна погода.

В Україні місцями пройдуть дощі / tivasyk.info
В Україні місцями пройдуть дощі / tivasyk.info

На сході практично без опадів, температура вдень до +32°. Жителів південних регіонів очікує сонячна погода. Температура до +30°.

На заході України в п'ятницю буде хмарно з проясненнями, вдень найтепліше буде у Волинській області - до +24°.

У північних областях без опадів, температура до +24°. У центрі України місцями пройдуть дощі. Температура вдень до +30°.

Прогноз на 9 червня / УНІАН
Прогноз на 9 червня / УНІАН

За народним прогнозом, 9 червня — Федорин день. Хмарна погода вдень 9 червня, але до вечора хмари зникають — можна чекати ясного наступного дня.

Детальніше про погоду у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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