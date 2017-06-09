У Києві сьогодні без опадів, вдень до +24°

08:30, 9 червня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, 9 червня у столиці без опадів, вдень до +24°.

Сьогодні В Києві без опадів / holy-mozart.livejournal.com
Сьогодні в Києві без опадів / holy-mozart.livejournal.com

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +24°, ввечері - до +20°. Вітер мінливий, до 6.7 м/с.

На заході України через дощі очікуються підйоми рівнів води на річках

Сонце в столиці зійшло у 04:47, а зайде о 21:07.

Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю, 9 червня, в Україні місцями пройдуть дощі, у багатьох регіонах збережеться прохолодна погода.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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