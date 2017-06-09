Рятувальники попереджають про надзвичайну пожежну небезпеку

09:31, 9 червня 2017
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Протягом 9-11 червня в окремих регіонах України очікується надзвичайна пожежна небезпека.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Зокрема, 9 -10 червня у Києві утримається пожежна небезпека 4 класу. По Київській області, крім північних районів, 9-11 червня очікується надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека.

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Також 9-11 червня в Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Кіровоградській, Полтавській, Дніпропетровській, Донецькій та Луганській областях переважатиме пожежна небезпека 5 класу.

Рятувальники закликають громадян дотримуватися правил пожежної безпеки під час перебування у лісах, парках, на відкритих територіях та не провокувати виникнення пожеж в екосистемах.

Нагадаємо, у п'ятницю, 9 червня, в Україні місцями пройдуть дощі, у багатьох регіонах збережеться прохолодна погода.

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